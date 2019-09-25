Trabzonspor Beşiktaş maçını kim yönetecek? Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşılaşacak. Peki, Trabzonspor Beşiktaş maçını kim yönetecek?

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşılaşacak. Peki, Trabzonspor Beşiktaş maçını kim yönetecek? Süper Lig'in 6. haftası iki dev maça sahne olacak. 28 Eylül Cumartesi akşamı Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşırken 29 Eylül Pazar akşamı Trabzonspor'un konuğu Beşiktaş olacak. İki dev maça sayılı günler kala herkes bu karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri merak etmeye başladı. İşte, Trabzonspor Beşiktaş maçının hakemi! Trabzonspor Beşiktaş maçını kim yönetecek? Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadelede hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.

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