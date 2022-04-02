Süper Lig’in 31.haftası Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki heyecanlı mücadeleye sahne olacak. Futbolseverler Trabzonspor Beşiktaş maçının hangi gün saat kaçta oynanacağını araştırmaya başladı.

Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta?

Trabzonspor ile Beşiktaş 3 Nisan Pazar akşamı karşı karşıya gelecek. Medical Park Stadı'ndaki maç saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcıları Serkan Olguncan ve Ekrem Kan olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Çağdaş Altay yapacak.

Ligin 30. haftasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, 46 puanla 8. sırada yer alıyor. Trabzonspor ise 70 puanla en yakın rakibinin 15 puan önünde ilk sırada bulunuyor. Oynadığı son 10 lig maçında 4 galibiyet, 5 beraberlik alan Beşiktaş, 1 de yenilgi yaşadı.

134.randevu

Trabzonspor'un 2-0'lık galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 49 yıllık rekabette, geride kalan 133 resmi karşılaşmanın 54'ünü Beşiktaş, 47'sini bordo-mavili ekip kazandı, 32 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlıların 184 golüne, bordo-mavililer 150 golle karşılık verdi.

20 maçta 5 yenilgi

Beşiktaş, Süper Lig'de rakibiyle yaptığı son 20 maçta 5 kez mağlup oldu. İki takım arasındaki son 20 randevuda siyah-beyazlı ekip, rakibine 8 kez üstünlük kurarken, 7 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Bordo-mavili ekip, söz konusu dönemde rakibini 4 kez 2-1'lik skorlarla yenmeyi başardı.

Trabzonspor, söz konusu dönemdeki galibiyetlerden birini 22 Ağustos 2015'te İstanbul'da rakibini 2-1 yenerek elde etti. Trabzonspor, diğer iki galibiyetini ise evinde aldı. 18 Mayıs 2019'da Beşiktaş'a 2-1 üstünlük kuran Trabzonspor, 2019-2020'deki iç saha mücadelesini ise 4-1 kazandı. Bordo-mavili ekip, geçen sezon İstanbul'da oynanan karşılaşmada da Beşiktaş'a 2-1 üstünlük kurdu.

Bordo-mavili ekip, bu sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ı İstanbul'da yine 2-1'lik skorla mağlup etti. Trabzonspor, rakibiyle yaptığı son 17 lig maçında da kalesini gole kapatamadı.