Trabzonspor Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Peki, Trabzonspor Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Peki, Trabzonspor Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor 6. haftanın kritik mücadelesinde evinde Beşiktaş'ı ağırladı. İşte, Trabzonspor Beşiktaş maçının tüm detayları... MAÇ SONUCU: 4-1 Dk.31 Dorukhan (kk), Dk.42 Sosa, Dk.66 Sorloth, Dk.88 Nwakaeme / Dk.79 Güven Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Obi Mikel, Abdülkadir Parmak, Sosa, Kamil Ahmet, Nwakaeme, Sorloth Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Necip, Caner, Atiba, Dorukhan, Oğuzhan, Boyd, Mbida, Burak Yılmaz MAÇTAN DAKİKALAR Mücadeleye ev sahibi ekip hızlı başladı. 31. dakikada Dorukhan Toköz kendi kalesine gönderdiği golle Trabzonspor'un öne geçmesine yol açtı: 1-0

Dakikalar 42'yi gösterdiğinde maçın etkili isimlerinden Sosa şık bir gol attı: 2-0

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

64. dakikada Sorloth farkı açtı: 3-0 Bu golün ardından rakip kaleye baskı yapmaya başlayan Beşiktaş 79'da Güven Yalçın'la aradığı golü buldu: 3-1 Mücadelenin skorunu 88. dakikada sahneye çıkan Nwakaeme ilan etti: 4-1

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