0553 313 94 23

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’na futbolculardan sürpriz

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Akyazı’daki kulüp mağazasında forma satışı yapıp, taraftarların satın aldığı formaları imzaladığı sırada, Teknik Direktör Ünal Karaman ve futbolcular mağazaya gelerek Ağaoğlu’na sürpriz yaptı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 16:53
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’na futbolculardan sürpriz

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Akyazı’daki kulüp mağazasında forma satışı yapıp, taraftarların satın aldığı formaları imzaladığı sırada, Teknik Direktör Ünal Karaman ve futbolcular mağazaya gelerek Ağaoğlu’na sürpriz yaptı. Bordo-mavililerin yeni transferi Obi Mikel’in de telefonla katıldığı etkinliğe 150 forma satın alarak katılırken, teknik heyet ve futbolcular ise 2 bin 661 forma alarak kulübe destek oldu.


Trabzon’da Sadri Şener Sosyal Tesisleri’nde yer alan TS Clup mağazasında dün taraftarların satın aldığı formaları imzalayan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, daha sonra Ortahisar İlçesi Atatürk Alanı’nda bulunan kombine satışı merkezinde taraftarlara kombine satmıştı. Bugünde bordo-mavili takımın maçlarını oynadığı Akyazı Stadyumu’nda bulunan kulüp mağazasında taraftarların satın aldığı formaları imzaladığı sırada, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ve futbolcular mağazaya gelerek Başkan Ağaoğlu’na sürpriz yaptı.



Teknik heyet ve futbolcular 2 bin 661 forma satın aldı


Mağazaya gelen teknik heyet ve futbolcuları tek tek kucaklayan Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu’na, bir sürprizde 2 Bin 661 forma satın alarak yapan teknik heyet ve futbolcular taraftarlarla fotoğraf çektirip imza dağıttı.



Obi Mikel 150 forma aldı


Trabzonspor’un yeni transferi Obi Mikel de takım arkadaşı Onazi’nin telefonu ile etkinliğe katılarak 150 forma satın aldı. Ahmet Ağaoğlu ve Ünal Karaman ile konuşan tecrübeli futbolcunun Afrika Kupası’nın ardından takımın kampına katılması bekleniyor.



Ağaoğlu: "Büyük bir sürpriz oldu"


Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, futbolcuların gelişinin kendisi için büyük bir sürpriz olduğunu belirterek, "Takımın gelişinden yeminle haberim yoktu. Hatta hoca ile bugün saat 16.15 gibi buluşup bir yere gidecektik. Benim için sürpriz oldu" ifadelerini kullandı.


Teknik Direktör Ünal Karaman ise yaptığı açıklamada, "Bu kulübün böyle bir başkanı varsa tabii ki asla yalnız bırakmayız. Her zaman başkanımızın yanındayız" diye konuştu.



4 futbolcu takımın kampına katıldı


A Milli Futbol Takımı ve Ümit Milli Takımı kampına gittiği için izinli olan Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür, Hüseyin Türkmen ve Uğurcan Çakır, bugün takımın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde devan eden kampına katıldı. Performans testi gerçekleştirilen futbolcular ardından toparlanma koşusu yaptı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 16:53
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Stratejik Düşünce Enstitüsü öğrencilerinden AA'ya ziyaret
    1. Stratejik Düşünce Enstitüsü..
    2. Karacabey Belediyesi’nden amatör..
    3. Umut Meraş için iki Avrupa kulübü..
    4. Beykoz Anadolu Lisesi’ne haciz geldi,..
    5. Diyarbakır’da avukat eşini 11 kurşunla..
    6. Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi..
    7. Mektebim Okulları, sermaye artışına..
    8. BJK genel kurulundaki kararların..
    9. Çanakkale'de 52 düzensiz göçmen..
    10. Görev süresini tamamlayan narkotik..
    11. Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi..
    12. CHP'den 3 yıl sonra 15 Temmuz dönüşü!..
    13. Başkan Alkayış’tan 15 Temmuz açıklaması
    14. Zeydan Karalar işçi çıkarmalarını..
    15. Altının kilogramı 259 bin 100 liraya..
    16. Ayvalıkgücü Belediyespor’da görev..
    17. Kaçak tüketimi önleyecek projeye..
    18. Ozan Can: “Çekişmeli bir gruptayız”
    19. ÇTSO’da olağan meclis toplantısı
    20. İtalyan gazetecilere 15 Temmuz darbe..
    21. Putin, Zelenskiy'nin teklifini..
    22. Srebrenitsa nerededir? Srebrenitsa..
    23. Başkan Bayındır: "Beyşehir leylek..
    24. Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'na..
    25. ABD Temsilciler Meclisinin en genç..
    26. BM İnsan Hakları Konseyi'ne üye 22..
    27. 60 yıl sonra yeniden görmeye başladı
    28. Kargalar kavga yaptı 15 dekarlık..
    29. Pakistan'daki feci tren kazasında ölü..
    30. İSO İkinci 500 listesinde..
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap