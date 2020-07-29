Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor
İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak final maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Guilherme, Sörloth
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Nsakala, Ceyhun Gülselam, Siopis, Efecan Karaca, Bakasetas, Junior Fernandes, Cisse