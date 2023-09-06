Trabzonspor ayrılığı duyurdu
Trabzonspor, Doğucan Haspolat'ın transferi konusunda Belçika ekibi Westerlo ile görüşmelere başlandığını bildirdi.
Trabzonspor, Doğucan Haspolat ile yollarını ayırdı. Bordo-Mavili kulüpten yapılan açıklamada ayrılık şu ifadeler ile duyuruldu:
"Profesyonel futbolcumuz Doğucan Haspolat’ın, Westerlo Kulübü’ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır."
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