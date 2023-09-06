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Spor Trabzonspor ayrılığı duyurdu
Spor

Trabzonspor ayrılığı duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-09-06 20:12:00 -
Trabzonspor ayrılığı duyurdu

Trabzonspor, Doğucan Haspolat'ın transferi konusunda Belçika ekibi Westerlo ile görüşmelere başlandığını bildirdi.

Trabzonspor, Doğucan Haspolat ile yollarını ayırdı. Bordo-Mavili kulüpten yapılan açıklamada ayrılık şu ifadeler ile duyuruldu:

"Profesyonel futbolcumuz Doğucan Haspolat’ın, Westerlo Kulübü’ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır."

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