Trabzonspor ayrılığı duyurdu
Trabzonspor ayrılığı duyurduUzun süredir iyi bir performans gösteremeyen Maxi Gomez, Trabzonspor tarafından Cadiz'e kiralandı.
Trabzonspor, Maxi Gomez'in sezon sonuna kadar bedelsiz olarak Cadiz'e kiralandığını açıkladı.
Trabzonspor, Maxi Gomez'in ayrılığını KAP'a bildirdi.
Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Maximiliano Gomez Gonzalez'in, Cadiz CF'e geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.
Mali detaylar duyuruldu
Bedelsiz kiralanan Maxi Gomez için Cadiz'in 3 milyon 750 bin euro satın alma opsiyonu olacak.
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Oyuncunun maaşı, Cadiz tarafından karşılanacak.