  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Trabzonspor ayrılığı duyurdu
Spor

Trabzonspor ayrılığı duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-08-22 19:30:00 -
Trabzonspor ayrılığı duyurdu

Trabzonspor ayrılığı duyurduUzun süredir iyi bir performans gösteremeyen Maxi Gomez, Trabzonspor tarafından Cadiz'e kiralandı.

Trabzonspor, Maxi Gomez'in sezon sonuna kadar bedelsiz olarak Cadiz'e kiralandığını açıkladı.

Trabzonspor, Maxi Gomez'in ayrılığını KAP'a bildirdi.

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Maximiliano Gomez Gonzalez'in, Cadiz CF'e geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Mali detaylar duyuruldu

Bedelsiz kiralanan Maxi Gomez için Cadiz'in 3 milyon 750 bin euro satın alma opsiyonu olacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Oyuncunun maaşı, Cadiz tarafından karşılanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23