  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı
Spor

Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-12-20 19:48:50 -
Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

TRABZON (AA) - Süper Lig'de dün konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen Trabzonspor, 14. haftada 22 Aralık Salı günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular, iki grup halinde çalıştı.

Çaykur Rizespor maçında forma giyen futbolcular yenilenme, diğer oyuncular ise dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon, ivmelenme, 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirdi.

Dar alan oyunları ile devam eden antrenman, çift kale maçla son buldu.

Trabzonspor, yarın yapacağı idmanla Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Online satışlarımız yüzde 300 arttı
Ekonomi

Online satışlarımız yüzde 300 arttı

Pandemi tehdidinin gölgesinde geçen 2020’de de yatırımlarına ara vermeyen Orka Holding, dijitalleşme yatırımlarının meyvelerini topluyor. Bu..
Tacizden beter rapor! ‘Kuytuda değil, açıkta yapmış’
Gündem

Tacizden beter rapor! ‘Kuytuda değil, açıkta yapmış’

Ege Üniversitesi’ndeki taciz iddialarıyla ilgili okul bünyesinde kurulan komisyonların hazırladığı raporlar kan dondurdu. Raporlarda öğrenci..
Emniyet'ten Efendimiz'e (SAV) hakaret eden o alçakla ilgili açıklama
Gündem

Emniyet'ten Efendimiz'e (SAV) hakaret eden o alçakla ilgili açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e (SAV) ağza alınmayacak ifadelerle hakaret eden alçağa ilişkin bir açıklama y..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay