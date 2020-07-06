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Spor

Trabzonspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-07-06 13:06:17 -
Trabzonspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında 8 Temmuz Çarşamba günü sahasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 mağlup eden bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetimindeki sabah antrenmanında iki grup halinde çalıştı.

Isınma hareketlerinin ardından toparlanma ve telafi çalışması gerçekleştiren futbolcular, daha sonra dar alanda maç yaptı.

Trabzonspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.


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