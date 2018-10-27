THY- Euroleague
0553 313 94 23

Trabzonspor, Antalya'da galibiyet planlıyor!

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor deplasmanda, Antalyaspor'a misafir olacak.

27 Ekim 2018 Cumartesi 10:08
Trabzonspor, Antalya'da galibiyet planlıyor!

Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Antalyaspor'da Charles sakat. Konuk ekip Trabzonspor'da ise Mustafa Akbaş, Nwakaeme ve Kamil Ahmet forma giyemeyecek.

Trabzonspor üst üste iki maç kazandıktan sonra geçen hafta BB Erzurumspor 0-0 ile berabere kaldı. Antalyaspor ise son 4 maçta 3 galibiyet aldı.

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR

STAT: Antalya Stadyumu
SAAT: 19:00
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
YAYIN: beIN Sports 1

MUHTEMEL 11'LER

ANTALYASPOR: Boffin, Diego, Cissokho, Salih, Sangare, Sinik, Yekta, Chico, Hakan, Maicon, Doukara.
TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Korkmaz

TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Toure, Hosseini, Novak, Onazi, Sosa, Olcay, Abdülkadir, Rodallega, Burak.
TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 10:08
  1. Karaman
  2. Erzurum
  3. Antalya
  4. Trabzonspor Haberleri
  5. Trabzonspor

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tunceli'de 2 askerimiz donarak şehit oldu
    1. Tunceli'de 2 askerimiz donarak şehit..
    2. Bu habere dikkat! Uzmanlar 2019 öncesi..
    3. Kan donduran olay! 'Kızını öldürdüm,..
    4. Operasyona giden Mehmetçik böyle..
    5. Doğal gaz ithalatı düştü
    6. Afganistan'da intihar saldırısı:..
    7. Fenerbahçe'den Volkan Demirel'e sürpriz
    8. Eşi tarafından 8 yerinden bıçaklayarak..
    9. Fenerbahçe'de Andrea Ranocchia sesleri
    10. "Ayrılım" demişti! Beşiktaş, Quaresma..
    11. ‘Devlet imarda barış elini 6 ay daha..
    12. Dolar ve euronun kaybettirdiği hafta..
    13. Türkiye 153 ülkeye makarna ihraç ediyor
    14. Sakatlarla boğuşan Galatasaray'a 5..
    15. "İsrail Müslümanlar arasında ihtilaf..
    16. SOM mühimmatı için imzalar atıldı
    17. Suudi Arabistan'dan Türkiye mesajı!
    18. Tarih belli oldu! Poroşenko,..
    19. Hulusi Akar: Personel sayısı azaldı,..
    20. Müteahhitlere ‘kontrat’ uyarısı
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    Burs veren vakıf ve derneklerin listesi 2018
    Burs veren vakıf ve derneklerin listesi 2018

    Günün Karikatürü

    27 Ekim 2018
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu talimatı veren kim?
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu talimatı veren kim?
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri