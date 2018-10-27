Trabzonspor, Antalya'da galibiyet planlıyor!
Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor deplasmanda, Antalyaspor'a misafir olacak.27 Ekim 2018 Cumartesi 10:08
Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.
Antalyaspor'da Charles sakat. Konuk ekip Trabzonspor'da ise Mustafa Akbaş, Nwakaeme ve Kamil Ahmet forma giyemeyecek.
Trabzonspor üst üste iki maç kazandıktan sonra geçen hafta BB Erzurumspor 0-0 ile berabere kaldı. Antalyaspor ise son 4 maçta 3 galibiyet aldı.
ANTALYASPOR - TRABZONSPOR
STAT: Antalya Stadyumu
SAAT: 19:00
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
YAYIN: beIN Sports 1
MUHTEMEL 11'LER
ANTALYASPOR: Boffin, Diego, Cissokho, Salih, Sangare, Sinik, Yekta, Chico, Hakan, Maicon, Doukara.
TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Korkmaz
TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Toure, Hosseini, Novak, Onazi, Sosa, Olcay, Abdülkadir, Rodallega, Burak.
TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman
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