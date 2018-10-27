Trabzonspor, Antalya'da galibiyet planlıyor!

Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Antalyaspor'da Charles sakat. Konuk ekip Trabzonspor'da ise Mustafa Akbaş, Nwakaeme ve Kamil Ahmet forma giyemeyecek.

Trabzonspor üst üste iki maç kazandıktan sonra geçen hafta BB Erzurumspor 0-0 ile berabere kaldı. Antalyaspor ise son 4 maçta 3 galibiyet aldı.

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR

STAT: Antalya Stadyumu

SAAT: 19:00

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

YAYIN: beIN Sports 1

MUHTEMEL 11'LER

ANTALYASPOR: Boffin, Diego, Cissokho, Salih, Sangare, Sinik, Yekta, Chico, Hakan, Maicon, Doukara.

TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Korkmaz

TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Toure, Hosseini, Novak, Onazi, Sosa, Olcay, Abdülkadir, Rodallega, Burak.

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman