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Spor Trabzonspor anlaşma sağladı! İşte, yeni transfer
Spor

Trabzonspor anlaşma sağladı! İşte, yeni transfer

Yeniakit Publisher
2023-06-27 10:04:00 -
Trabzonspor anlaşma sağladı! İşte, yeni transfer

Trabzonspor, İspanyol stoper Joaquin Fernandez ile prensipte anlaştı.

Süper Lig'in 2023-24 sezonu çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Dimitrious Kourbelis’in ardından ikinci transferini bitirmeye hazırlanıyor. İspanya ekibi Real Valladolid ile sözleşmesi sona eren Joaquin Fernandez ile prensipte anlaşmaya varılırken oyuncunun 4 Temmuz’da başlayacak Slovenya kampına yetiştirilmesi için çalışılıyor.

Cuma günü idmana çıkacak

27 yaşındaki sol ayaklı stoper, sözleşme imzalamak üzere yarın akşam İstanbul’da olacak ve 29 Haziran Perşembe günü akşam saatlerinde Trabzon’a gelecek. Ön libero mevkiinde de oynayabilen oyuncu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşme imzalayarak 30 Haziran Cuma günü ilk antrenmana çıkacak.

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