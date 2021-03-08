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Spor Trabzonspor - Alanyaspor karşılaşması saat kaçta başlayacak?
Spor

Trabzonspor - Alanyaspor karşılaşması saat kaçta başlayacak?

Süper Lig'in 29. Haftasında heyecan devam ediyor. Lig’de 10. kez karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor kozlarını paylaşacak. Süper Lig’de liderlik yarışından kopmak istemeyen Trabzonspor, evinde Aytemiz Alanyaspor’u ağırlayacak. Peki, Trabzonspor - Alanyaspor karşılaşması saat kaçta başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-03-08 01:59:00 -
Trabzonspor - Alanyaspor karşılaşması saat kaçta başlayacak?

Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.

Geçen hafta deplasmanda Kasımpaşa’dan galip ayrılan bordo-mavililer, zirve yolunda tekrar umutlandı. Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'u yenerek zirve yarışından kopmak istemiyor.

Son 4 lig maçında 2 mağlubiyet, 2 beraberlik alan Alanyaspor ise sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

Trabzonspor - Alanyaspor karşılaşması saat kaçta başlayacak?

Trabzonspor – Alanyaspor karşılaşması, 8 Mart Pazartesi günü Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak. Söz konusu müsabaka, hakem Suat Arslanboğa’nın sorumluluğunda olacak. Karşılaşma, beIN SPORTS 1'den canlı olarak verilecek.

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