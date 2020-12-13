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Spor Trabzonspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı
Spor

Trabzonspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-12-13 14:34:18 -
Trabzonspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 16 Aralık Çarşamba günü Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, bordo-mavililer iki grup halinde çalıştı.

Antrenmanda, Hes Kablo Kayserispor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması, diğer oyuncular ise dar alanda pas ve çift kale maç yaptı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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