Trabzonspor 90+5'te ağır yara aldı
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, 28. haftanın kapanış maçında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'un 90+5. dakikada attığı gole engel olamadı. Nefes kesen karşılaştırma 2-2 bitti..
Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, Alanya'da kozlarını paylaştı. Trabzonspor, 90+5. dakikada yediği golle sahadan 2-2 eşitlikle ayrıldı ve liderlik koltuğunu Başakşehir'e kaptırdı.
Trabzonspor'un golleri 7. dakikada Abdülkadir Ömür ve 52. dakikada Filip Novak atarken Alanyaspor'un gollerini 45+1. dakikada Papiss Cisse ve 90+5'te Bakesetas attı.
Trabzonspor'da 80. dakikada Hosseini, Alanyaspor'da ise 82'de N'Sakala kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.