Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Trabzonspor 6 futbolcuyla yollarını ayırıyor!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, maaş yükü nedeniyle 6 futbolcuyla yollarını ayırma kararı aldı. Karar, Beşiktaş'ın bir dönem uyguladığı "feda" projesini hatırlattı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 11:41
Trabzonspor 6 futbolcuyla yollarını ayırıyor!

 Muharrem Usta'dan 842 milyon liralık borç yükü devralan ve göreve gelir gelmez alacakları sebebiyle kulübe ihtar çeken oyuncuların paralarını ödeyen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gelecek sezon için radikal bir karar aldı.

"SİZE BU PARALARI ÖDEYEMEYİZ"

UEFA ile yaşanan FFP problemleri sebebiyle gelecek sezon küçülmeye gidecek olan Ahmet Ağaoğlu takımda yüksek maaş alan futbolcularla yollarını ayırma kararı aldı. Bonservisine 5 milyon Euro ödenen Kucka'nın maaşının 2,250 bin Euro olması Slovak yıldızı listede birinci sıraya koyarken, Burak Yılmaz'ın 3,550 bin Euro, Sosa'nın ise yıllık 3,320'ya imza atması üç futbolcuyu topun ağzına getirdi.

"KENDİNİZE KULÜP BULUN"

Kucka, Burak Yılmaz ve Sosa'ya 9 milyon euroyu aşan bir ücreti ödemeyi göze alamayan Ağaoğlu'nun, bu futbolculara 'Kendinize kulüp bulun' dediği öğrenilirken, takımda mutsuz olan Castillo ve Bero'nun yanı sıra transferi yarıda kalan Onazi'nin de lig biter bitmez Trabzon'dan ayrılacağı ifade edildi.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 11:41
  1. Trabzon
  2. Trabzonspor
  3. Beşiktaş
  4. Burak Yılmaz
  5. Ahmet Ağaoğlu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'den İnce'nin açıklamalarına ilk yorum
    1. CHP'den İnce'nin açıklamalarına ilk..
    2. CHP aday için isim vermekten çekindi
    3. Kılıçdaroğlu'nun yüzü şekilden şekile..
    4. Rusya'dan ABD'ye karşı hamle!
    5. Hacivat ve Karagöz İngiltere'de..
    6. Rusya'dan Flaş açıklama! Nükleer silah..
    7. Dikkat! Her 100 hamilelikten birinde..
    8. FETÖ'cülerden 'terör saldırısı' yalanı
    9. Rıza Çalımbay: Kenetlenmemiz lazım
    10. Kemal'i satıp Muharrem'i parlatmaya..
    11. Altay tankının seri üretimine başlanıyor
    12. 'Gül kararını açıklamak için yıl..
    13. Ruhani'den Trump'a sert eleştiri!..
    14. 90 yaşındaki mobilya ustası:..
    15. Lüks sitede korkunç olay!
    16. Şenol Güneş ifadeye çağrıldı!
    17. 57’nci Alay Vefa yürüyüşü
    18. Özbekistan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a..
    19. Cinsel ürün satan mağazalara yasak
    20. CHP'nin anketçisinden bomba iddia:..
    AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
    AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm