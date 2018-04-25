Trabzonspor 6 futbolcuyla yollarını ayırıyor!

Muharrem Usta'dan 842 milyon liralık borç yükü devralan ve göreve gelir gelmez alacakları sebebiyle kulübe ihtar çeken oyuncuların paralarını ödeyen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gelecek sezon için radikal bir karar aldı.

"SİZE BU PARALARI ÖDEYEMEYİZ"

UEFA ile yaşanan FFP problemleri sebebiyle gelecek sezon küçülmeye gidecek olan Ahmet Ağaoğlu takımda yüksek maaş alan futbolcularla yollarını ayırma kararı aldı. Bonservisine 5 milyon Euro ödenen Kucka'nın maaşının 2,250 bin Euro olması Slovak yıldızı listede birinci sıraya koyarken, Burak Yılmaz'ın 3,550 bin Euro, Sosa'nın ise yıllık 3,320'ya imza atması üç futbolcuyu topun ağzına getirdi.

"KENDİNİZE KULÜP BULUN"

Kucka, Burak Yılmaz ve Sosa'ya 9 milyon euroyu aşan bir ücreti ödemeyi göze alamayan Ağaoğlu'nun, bu futbolculara 'Kendinize kulüp bulun' dediği öğrenilirken, takımda mutsuz olan Castillo ve Bero'nun yanı sıra transferi yarıda kalan Onazi'nin de lig biter bitmez Trabzon'dan ayrılacağı ifade edildi.