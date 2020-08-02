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Spor

Trabzonspor 53 yaşına girdi

2 Ağustos 1967'de kurulan Trabzonspor, 53 yaşına girdi. Bordo mavililerin 53. yaşı nedeniyle resmi sosyal medya adresinden paylaşımda bulundular.

Yeniakit Publisher
2020-08-02 11:05:00 - 2020-08-02 11:07:35
Trabzonspor 53 yaşına girdi

Türk futbolunun dev takımlarından biri olan Trabzonspor, 53. yaşına girdi. 2 Ağustos 1967'de kurulan Trabzonspor, bugün itibariyle 53 yaşında.

2 Ağustos 1967'de kurulan Trabzonspor, 53 yaşına girdi. Bordo-mavililerin 53. yaşı nedeniyle sosyal medya adresinden paylaşımda bulunuldu.

Trabzonspor'un paylaşımında, "Şanlı Trabzonsporumuz 53 yaşında! Nice yıllara!" denildi.

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