Trabzonspor 53 yaşına girdi
2 Ağustos 1967'de kurulan Trabzonspor, 53 yaşına girdi. Bordo mavililerin 53. yaşı nedeniyle resmi sosyal medya adresinden paylaşımda bulundular.
Türk futbolunun dev takımlarından biri olan Trabzonspor, 53. yaşına girdi. 2 Ağustos 1967'de kurulan Trabzonspor, bugün itibariyle 53 yaşında.
2 Ağustos 1967'de kurulan Trabzonspor, 53 yaşına girdi. Bordo-mavililerin 53. yaşı nedeniyle sosyal medya adresinden paylaşımda bulunuldu.
Trabzonspor'un paylaşımında, "Şanlı Trabzonsporumuz 53 yaşında! Nice yıllara!" denildi.