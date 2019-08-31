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Trabzonspor 22 yıllık hasretini bitirmek istiyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ve öğrencileri Fenerbahçe karşısında İstanbul’da süren 22 yıllık galibiyet özlemini bitirerek, bir ilke imza atmayı hedefliyor.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:22
Trabzonspor 22 yıllık hasretini bitirmek istiyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ve öğrencileri Fenerbahçe karşısında İstanbul’da süren 22 yıllık galibiyet özlemini bitirerek, bir ilke imza atmayı hedefliyor.


Süper Lig’de yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibi karşısında Kadıköy’de galibiyet hasretine son vermeye çalışacak. UEFA Avrupa Ligi’nde Yunanistan temsilcisi AEK’ya sahasında 2-0 yenilmesine karşın gruplara kalarak yoğun bir maç trafiği yaşayan ve Süper Lig’de deplasmanda 8 maçtır yenilgi yüzü göremeyen Trabzonspor, yarın ezeli rakibi Fenerbahçe ile zorlu bir müsabakaya çıkacak. Trabzonspor, İstanbul’da sarı-lacivertliler karşısında en son galibiyetini23 Ağustos 1997’de 3-1’lık sonuçla elde etmişti. Söz konusu dönemden sonra rakibi önünde son 22 dış saha maçında 12 mağlubiyet, 10 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi. Fenerbahçe’nin 38 golüne bordo-mavililer 18 golle yanıt verdi.


Trabzonspor, geçtiğimiz sezon sahasında Fenerbahçe karşısındaki 8 yıllık galibiyet özlemine ve 18 maçlık hasreti bitirmişti. Bordo-mavililer geçtiğimiz sezonun 30. haftasında ise Kadıköy’de oynadığı ve 1-0 önde getirdiği maçın 90+5 dakikasında kalesinde gördüğü golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrılarak rakibi karşısında hasreti bitirememişti. Karadeniz ekibi geçtiğimiz sezon elinden kaçırdığı rakibini bu kez yenerek 22 yıllık galibiyet özlemini bitirmeyi hedefliyor.



Trabzonspor ligde 14 maçtır yenilmiyor


Karadeniz ekibi Süper Lig’de 14 maçtır yenilmiyor. Bordo-mavililer geçtiğimiz sezon 12 maçlık yenilmezlik serisi yakalarken bu sezonda ligde oynadığı son iki maçta yenilmedi. Bordo-mavililer söz konusu süreçte 10 galibiyet elde ederken 4 maçtan ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, Süper Lig’de deplasmanda ise 8 maçtır yenilmiyor.



İki takım 124. randevuda


Süper Lig’de Fenerbahçe ile Trabzonspor yarın 124. kez karşı karşıya gelecekler. 45 yıllık rekabette galibiyet sayısında sarı-lacivertli ekibin 10 farkla üstünlüğü bulunuyor.


Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı’nda 13 Şubat 1974’te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 45 yıllık rekabette, sarı-lacivertli ekip, 123 maçtan 48’ini kazandı, bordo-mavili takım ise 38 galibiyet elde etti. Taraflar 37 karşılaşmada eşitliği bozamadı. Fenerbahçe’nin 155 golüne, Trabzonspor 133 golle cevap verdi.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:22
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