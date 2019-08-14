Trabzonspor 1467 gün sonra taraftarı önünde Avrupa maçına çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu mücadelesinde yarın sahasında Çekya’nın Sparta Prag takımıyla 2-2’ninrövanşında karşılaşacak olan Trabzonspor, 1467 gün sonra taraftarı önünde Avrupa maçına çıkacak. Bordo-mavililer ayrıca ilk kez yeni stadyumunda bir Avrupa maçı oynayacak.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında yarın sahasında Çekya’nın Sparta Prag ekibiyle mücadele edecek. En son Avrupa kupalarında 6 Ağustos 2015’de Makedonya’nın Rabotnicki takımıyla Hüseyin Avni Aker Stadyumu’nda karşılaşan bordo-mavililer, deplasmanda 1-0 kaybettiği maçın rövanşında sahasında 1-1 berabere kalmasıyla erken veda etmişti. Söz konusu dönemden sonra Avrupa kupalarında yer alamayan Trabzonspor, 1467 gün sonra taraftarı önünde bir Avrupa kupası maçında mücadele edecek.

Akyazı’da ilk Avrupa maçı

18 Aralık 2016’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılan Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde bulunan Medical Park Stadyumu’nda ilk kez Avrupa kupası maçı oynayacak olan bordo-mavililer, 41 Bin 461 kapasiteli yeni stadında Avrupa’lı rakiplerini ağırlayacak.

Trabzonspor Avrupa’da 127 randevuya çıkıyor

Çekya’nın Sparta Praf takımıyla 2-2’nin rövanşında karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçla birlikte Avrupa’da 127. kez sahne alacak. Bordo-mavililer, Avrupa arenasında bugüne kadar oynadığı 126 maçta 48 galibiyet ve 33 beraberlik aldı. 45 müsabakada ise mağlubiyetle ayrıldı. Söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 164 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde de 168 gol gördü.

Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 28, 2009-2010 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenmeye başlanan eski adıyla UEFA Kupası’nda 78, Avrupa Kupa Galipleri Kupası’nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası’nda 8 maç oynadı.

UEFA Avrupa Ligi’nde 79 maç

Trabzonspor, Sparta Pragtakımıyla eski adı UEFA Kupası yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi’nde 79. maçını oynayacak. Kupada ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya’nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 78 maçın 31’inde sahadan galibiyetle ayrıldı. 21 maçta berabere kalan bordo-mavililer, 26 maçta mağlup oldu. Söz konusu maçlarda rakip fileleri 108 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 104 gole engel olamadı.

Devlere karşı zaferler

Trabzonspor, bugüne kadar Avrupa’da oynadığı maçlarda büyük takımlara karşı önemli galibiyetler elde etti. Avrupa sınavlarında güçlü takımlara karşı başarılı sonuçlar alan bordo-mavililer, 1976-1977 sezonunda İngiltere’nin Liverpool, 1983-1984 sezonunda İtalya’nın Inter, 1990-1991 sezonunda İspanya’nın Barcelona ve 1994-1995 sezonunda ise İngiltere’nin Aston Villa takımını Hüseyin Avni Aker Stadı’nda 1-0’lık sonuçlarla yenmeyi başardı. Trabzonspor, 1983-1984 sezonunda yendiği Inter’i 14 Eylül 2011’de oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçında da 1-0 mağlup ederek Avrupa’da adından söz ettirmişti.

En farklı galibiyetini Arnavutluk takımı karşısında aldı

Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk’un Vllaznia takımı karşısında aldı. Karadeniz ekibi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası’nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0’lık sonuçla mağlup ederek, Avrupa’da oynadığı 126 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı.

En farklı yenilgi Barcelona’ya karşı

Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında en farklı yenilgisini İspanya’nın Barcelona takımı karşısında gördü. Trabzonspor, Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. Tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona’ya 7-2’lik sonuçla mağlup olmuştu.