Trabzonlular "Ganita-Faroz Sahil Düzenleme Projesi" ile denizle buluşacak

Trabzon'da, yaklaşık 60 milyon liraya mal olacak "Ganita-Faroz Sahil Düzenleme Projesi" ile vatandaşlar denizle buluşacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Ganita-Faroz Sahil Düzenleme Projesi"nin hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Projenin, Trabzonluları denizle buluşturmayı amaçladığını vurgulayan Zorluoğlu, bölgenin en güzel sahil düzenlemesi olacağını aktardı.

Zorluoğlu, söz konusu çalışmanın, çok önem verdikleri vizyon projeler arasında yer aldığına dikkati çekerek, "Projelerimizin içerisinde beni en çok heyecanlandıran çalışma, Ganita-Faroz Projesidir. Ganita, Trabzon'un çok önemli uğrak yerlerinden biriydi. Uzun zamandır biraz atıl kaldı. Ganita'yı tekrar şehirle buluşturmak, Trabzonluların dinlenebilecekleri, vakit geçirecekleri ve denizle buluşabilecekleri bir alan haline getirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yaklaşık 60 milyon liraya mal olacak proje ile bir yıllık sürede Ganita'dan Faroz'a kadar çok farklı bir destinasyon ortaya çıkarmak istediklerinin altını çizen Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız ve amatör balıkçılarımız için iskeleler, çocuklar ve gençler için de interaktif uygulamalar yapacağız. Ganita'dan Faroz'a kadar yapacağımız yürüyüş ve bisiklet yolları, Faroz'dan sonra Beşirli'ye kadar var olan aksla birleşecek. Hedefimiz hemşehrilerimizin Ganita'dan bisiklet, kaykay ve patenle Akyazı Stadı'na kadar gidebilmesi. Proje tamamlandığında sadece Trabzon'un değil, bölgenin en güzel sahil düzenlemesi olacak."