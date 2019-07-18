Trabzonlu fındık üreticilerinden milletvekillerine çağrı

Trabzon’da, 9 STK temsilcisi ile biraya gelerek basın açıklaması düzenleyen Trabzon Fındık Üreticileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Albayrak ve yönetim kurulu üyelerifındığın sorunlarını dile getirerek milletvekillerine çağrıda bulundu.

Albayrak, fındıktaki giderlerin arttığını buna karşın fiyatının ise belirsizliğini koruduğunu dile getirerek, fındığın fiyatının uzmanlarınca hesaplanıp üzerine çiftçinin yaşam ve kar payı konularak belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Albayrak, “Fındığın girdilerindeki yani gübre, ilaç, işçilik, nakliye gibi kalemlerdeki fahiş artışlar ve ülkemizde yaşanan enflasyon fındığın maliyetini yükseltmiştir. Fındık maliyet hesabı bizzat çiftçi örgütlerinin de içerisinde olacağı bu işin uzmanlarınca hesaplanıp üzerine çiftçinin yaşam ve kar payı konulup belirlenmelidir. Çiftçi piyasanın vahşi inisiyatifine bırakılmamalıdır. Bizler yıllardan beri fındıkta yaşanan gerçekleri nedenleri ile açıklamamıza rağmen fındığın önderleri, yetkilileri her nedense gerçekleri görmez, duymaz, anlamaz tavrı takınarak yerli ve yabancı tekellerin çıkarlarını gözeterek üreticinin feryadını görmezden geldiler. Bu kabul edilemez bir durumdur. ” dedi.

Albayrak, çiftçinin bizzat içerisinde olmayan çeşitli kurum ve kuruluş ve örgütlerce yapılan karanfil ve zülüf sayımı ile ülke fındık üretiminin 815 bin ton civarında olacağının tahmin edildiğini hatırlatarak “Çiftçinin bizzat içerisinde olmayan çeşitli kurum kuruluş ve örgütlerce yapılankaranfil ve zülüf sayımı ile ülke fındık üretiminin 815 bin ton civarında olacağının tahmin edilmesi gerçekleri ortaya koymuyor” ifadelerini kullandı.

"Fındık fiyatlarını düzenleyecek politikalar geliştirmeli"

Fındık fiyatlarını düzenleyecek politikaların düzenlenmesi gerektiğine işaret eden Albayrak “Fındık fiyatlarını düzenleyecek bir alım politikası oluşturularak piyasayı düzenleyici bir yapı oluşturulmalıdır. Hasattan önce fiyat belirlenmeli taban fiyat açıklanmalıdır. Ekonomik ömrünü tamamlamış fındık bahçeleri iklim ve arazi koşullarına göre acilin yenilenmelidir. Alan bazlı destekleme ödemelerine, verim ve kaliteyi ön planda tutan modelle hemen geçilmelidir. Fiskobirlik, üretimden pazarlamaya kadar zincirin her halkasına sahip olacak şekilde ve fındık üreticilerinin yönetimlerini demokratik olarak belirleyecekleri bir yapıya kavuşturulmalıdır” diye konuştu.