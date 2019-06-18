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Trabzon'dan kahreden haber! 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Trabzon’un Araklı ilçesinde sağanak sonrası hidroelektrik santralinin borusunun patlaması sonucu meydana gelen taşkında kaybolan 2 kişiden 1'inin, cansız bedenine ulaşıldı.

18 Haziran 2019 Salı 18:54
Trabzon'dan kahreden haber! 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Trabzon’un Araklı ilçesinde sağanak sonrası hidroelektrik santralinin (HES) borusunun patlaması sonucu meydana gelen taşkında; 4 ev yıkıldı, 2 kişi sel sularına kapılarak kayboldu, 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Valilik bünyesinde kriz merkezi oluşturulan bölgede, kaybolan 2 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı. Bölgede kaybolan kişi ve mahsur kalanlar için de kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Araklı ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede şiddetli yağış sonrası bir hidroelektrik santralinin borusu patladı. Yoğun su akışı nedeniyle mahallede taşkın meydana geldi. Meydana gelen taşkın, Yeşilyurt Mahallesi’ni su altında bıraktı. Bölgede etkili olan yağışta, 2 kişi sulara kapılarak kayboldu, belediyeye ait kamyonun sürücüsü de yaralı kurtarıldı. Bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye, belediye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Taşkın nedeniyle sulara kapılarak kaybolan 2 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı. Dere yatağında bulunan cenazenin kime ait olduğu belirlenmeye çalışılıyor.

Helikopter de istendi

Bölgede suya kapılan araç ve iş makineleri sürüklenirken, ilçede okul ve iş yerleri ile evler sular altında kaldı, 4 ev ise yıkıldı. Yıkılan evlerin enkazında kalanlar olabileceği belirtilirken, kurtarma ekiplerinin havadan bölgeye ulaşabilmesi için askeri helikopterler talep edildi. Mahallede mahsur kalanlar olduğu yönünde ihbar üzerine, karadan bölgeye ulaşmak için çalışma başlatıldı.

Kriz merkezi oluşturuldu

Bu arada Trabzon Valiliği bünyesinde de Araklı Kaymakamlığı'nda kriz merkezi oluşturuldu. Trabzon ve çevre illerden bölgeye takviye AFAD ve diğer kurtarma birlikleri istendi. Yaşanan taşkınla ilgili Trabzon Valiliği de yazılı açıklamada bulundu. Bölgede 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz Araklı İlçesi Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde yoğun yağış nedeniyle oluşan sel felaketi sonrası Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında Araklı Kaymakamlığı'nda kriz masası oluşturulmuştur. Olay yerinden alınan ilk bilgilere göre Çamlıktepe Mahallesi'nde 4 ev ve iş yeri yıkılmış, 1 vatandaşımızın cesedine ulaşılmıştır. Haber alınamayan vatandaşlarımıza ulaşma çalışmalarımız devam etmektedir."

'Sıkıntımız büyük'

Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün bilgilendirmesi ile ilçede vatandaşlara uyarılarda bulunduklarını belirterek daha önce de sel afeti yaşanan mahallede yeni bir afetle karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Çebi, "Daha önce de aynı bölgede sel felaketi olmuştu. Yine aynı alana yoğun şekilde yağmur yağdı ve HES borusunda da arıza olunca bölgede felaket oldu. Araçlarımız da daha önceden burada çalışıyorlardı. Onlar da sular altında kaldı. Helikopter çağırdık orada bulunanları kurtarsınlar diye. Bir vatandaşımızdan haber alamadık hala. Sıkıntımız büyük. Bütün birimler burada acil eylem planı oluşturuldu. Helikopter takviye edildi. Orada mahsur kalan vatandaşlarımızı da alacağız. Vatandaşlarımız yeni yağışlara hazırlıklı olsunlar, dikkatli olsunlar diye uyarılarda bulunuyoruz” dedi.

Kaymakamlık'tan vatandaşlara uyarı

Araklı Kaymakamlığı'ndan bir açıklama yapılarak sel bölgesine vatandaşların gitmemesi istendi.

Yapılan açıklamada "İlçemiz Çamlıktepe ve Yüceyurt mahallelerinde yaşanan sel felaketi nedeniyle Araklı ilçe merkezinde yaşayan vatandaşlarımızın hiçbir şekilde bu mahallelere gitmemeleri ve yetkililere yardımcı olmaları rica olunur" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Trabzon’un Araklı ve çevre ilçelerdeki hastanelere doktor, sağlık çalışanı ve ambulans takviyesi de yapıldı. Kentteki diğer hastanelerde görevliler de ilçeye gönderildi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 18:54
  1. Trabzon
  2. Araklı ilçesi
  3. Sel felaketi
  4. Hidroelektrik Santrali
  5. sel baskını
  6. ölü ve yaralılar var

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