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Gündem Trabzon’dan Filistin’e yardım tırları yola çıktı! İnsani destek devam ediyor!
Gündem

Trabzon’dan Filistin’e yardım tırları yola çıktı! İnsani destek devam ediyor!

Yeniakit Publisher
2024-05-21 16:27:19 - 2024-05-21 16:27:18
Trabzon’dan Filistin’e yardım tırları yola çıktı! İnsani destek devam ediyor!

Trabzon'dan İsrail'in terör estirdiği Filistin'e doğru 3 tır dolusu gıda ve yardım malzemesi gönderildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Hayrat Vakfı iş birliğinde İsrail’in 8 aydır aralıksız saldırıları ve kuşatması nedeniyle ağır yıkım yaşayan büyük kıtlığın yaşandığı Gazze’ye 3 tır yardım malzemesi gönderildi. Tırların yolculuğu öncesi düzenlenen törene Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Yüksel Gülay, Hayrat Vakfı Trabzon İl Başkanı Said Acar ve çok sayıda kişi katıldı.

Törende konuşan Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, herkesin sorumluluk alması gerektiğine dikkat çekerek “Şu bir gerçek ki, dünyanın gözü önünde bir katliam işleniyor ve bu katliama birilerinin dur demesi gerekiyor. Birileri denildiği zaman hiç kimse arkasına ya da havalara bakmasın. Bu ben olmalıyım demeliyiz. Şu an burada, ‘Bu ben olmalıyım, bu zulmü durdurmaya gayret eden ya da zulme uğrayanların sıkıntılarını gidermeye gayret eden kişi ben olmalıyım’ diyenlerin hazırlamış oldukları yardım tırlarını gönderiyoruz. Bu tırların dolmasında ve yardımların Filistin'deki kardeşlerimize ulaştırılmasında yardımcı olan, emeği geçen herkesten Allah razı olsun.” dedi.

Hayrat Vakfı Trabzon İl Başkanı Said Acar ise "Biz biliyorsunuz medeniyetimiz ve dinimizin gereği olarak nerede bir mazlum varsa, nerede bir mağdur varsa hep onun yardımına koştuk. Gerek Osmanlı gerek Selçuklu gerekse Türkiye Cumhuriyeti olarak nerede bir mazlum varsa hep imdadına yetiştik. Bizim medeniyetimizde yardımlaşma vardır. Filistin’deki kardeşlerimizin Allah yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.

Yardım tırları düzenlenen törenin ardından dualarla yola çıktı.
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