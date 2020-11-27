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Ekonomi Trabzon'dan 18,4 milyon dolarlık su ürünü ihraç edildi
Ekonomi

Trabzon'dan 18,4 milyon dolarlık su ürünü ihraç edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-27 12:47:07 -
Trabzon'dan 18,4 milyon dolarlık su ürünü ihraç edildi

TRABZON (AA) - Trabzon'dan yılın ocak-ekim döneminde 18 milyon 398 bin 923 dolar tutarında su ürünleri ihracatı yapıldı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon'dan yılın 10 ayında 8 ülkeye su ürünü gönderildiğini söyledi.

Bu ihracattan 18 milyon 398 bin 923 dolar elde edildiğini belirten Kobya, şöyle devam etti:

"Bu dönemde 4 bin 414 ton su ürünü satışı yapıldı. Geçen yılın aynı döneminde ise 1864 ton su ürünleri ihracatından 10 milyon 551 bin 203 dolar kazanç elde edilmişti. Böylece su ürünleri ihracatımız geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 137, değerde ise yüzde 74 arttı."

Kobya, Rusya Federasyonu, Vietnam ve Japonya'nın en fazla su ürünleri ihraç edilen ülkeler olduğunu ifade etti.

Trabzon'dan geçen yılın aynı döneminde Rusya'ya su ürünleri ihracatı yapılmadığına dikkati çeken Kobya, "Bu dönem Rusya'ya ilimizden 3 bin 81 ton su ürünü satışı yapılarak 13 milyon 610 bin 89 dolar gelir sağlandı." dedi.

Kobya, Vietnam'a 3 milyon 47 bin 238 dolar, Japonya'ya 740 bin 129 dolar, Gürcistan'a 445 bin 159 dolar, Almanya'ya 359 bin 253 dolar tutarında su ürünleri satıldığını dile getirdi.





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