0553 313 94 23

Trabzon'daki sel günlük hayatı etkiledi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Araklı ilçesinde sel ve heyelanın meydana geldiği bölgelerde incelemelerde bulunarak, görülen hasarın günlük hayatı etkilemiş durumda olduğunu belirtti.

05 Ekim 2018 Cuma 17:48
Trabzon'daki sel günlük hayatı etkiledi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Araklı ilçesinde sel ve heyelanın meydana geldiği bölgelerde incelemelerde bulundu.

Ayvadere Mahallesi'nde su baskını olan Kaşıkçı Camisi ve çevrede incelemelerde bulunan Gümrükçüoğlu, bölge sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti. Gümrükçüoğlu, meteorolojiden alınan veriler doğrultusunda belediyenin bütün araç ve ekipmanlarının dün baskın yağış olacağı tahmin edilen bölgelere yönlendirildiğini söyledi.

Yağışın şehir merkezinin yanı sıra en batıdaki Şalpazarı ve en doğudaki Hayrat ilçesine kadar etkili olduğunu belirten Gümrükçüoğlu, çok sayıdaki ilçede küçük ve orta ölçekli heyelan ve seller meydana geldiğini kaydetti. Gümrükçüoğlu, büyük çaplı hasarın Araklı ilçesinde yaşandığını dile getirerek, "Kaşıkçı bölgemizde gördüğümüz hasar epeyce büyük, günlük hayatı etkilemiş durumda." dedi.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ilk andan itibaren 24 saat esasına göre Karayolları, DSİ ve ilgili kurumların ekipleriyle koordineli şekilde çalıştığı bilgisini veren Gümrükçüoğlu, belirli bir program çerçevesinde gerekli müdahalelerin yapıldığını vurguladı. Gümrükçüoğlu, Araklı Karadere bölgesindeki heyelanlar nedeniyle ulaşımın servis yolundan sağlandığını belirterek, ilçedeki sorunlar giderilene kadar ekiplerin çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

'Can kaybının olmaması en büyük tesellimizdir'

Su baskınının olduğu cami, ev ve iş yerlerinde tahliye ve temizlik çalışması yapıldığına işaret eden Gümrükçüoğlu, hasarların giderilmesi noktasında üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini söyledi.

Gümrükçüoğlu, Allah'tan devlete ve millete zeval vermemesini niyaz ederek, "Biz devletimize, milletimize güveniyoruz. Can kaybının olmaması en büyük tesellimizdir. Bunların hepsini el birliğiyle temizleyip, düzenleyip eskisinden de daha iyi yararlanılır hale getirmeyi boynumuzun borcu olarak görüyoruz. Tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." diye konuştu.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 17:48
  1. Trabzon
  2. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa Konseyi'nden Hırvatistan'a sığınmacı açıklaması
    1. Avrupa Konseyi'nden Hırvatistan'a..
    2. Ceylanpınar'da silahlı kavga: 4 kişi..
    3. Ahşaptaki su lekeleri nasıl engellenir?
    4. Putin'den ABD tehdidine gözdağı!
    5. Diyanet'ten "Devletin suçluyu affetme..
    6. Bitlis merkezli terör operasyonu: 5..
    7. Bu hastalık kadınlarda daha çok..
    8. AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme..
    9. Beyaz plastik eşyalar nasıl temizlenir?
    10. Haydar Baş'a mahkemeden kötü haber!
    11. Ülsere neden olan faktörler nelerdir?
    12. Hagi'den Galatasaraylıları üzen..
    13. Hediye edilen uçak, test uçuşu için..
    14. Cep telefonu temizliği nasıl yapılır?
    15. Antalya'da ambulanslar peş peşe okula..
    16. Evimizi nasıl aydınlatalım?
    17. İstanbul Beykoz'da selin yaraları..
    18. Trabzon'daki sel günlük hayatı etkiledi
    19. Karaciğer yağlanması belirtileri..
    20. Boyun ağrısı nasıl geçer?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı