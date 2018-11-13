Trabzon'da yeni kaptan açıklandı

Son 4 maçında kazanamayan, cuma akşamı da Malatya’da tarihinin en ağır yenilgilerinde birini 5-0’lık skorla alan Trabzonspor’da bir süredir devam eden Burak Yılmaz krizi dün akşam yıldız futbolcunun kadro dışı bırakılmasıyla sonlandı. Sadece Burak değil, beklenmeyen bir şekilde kaleci Onur da süresiz olarak kadro dışı kaldı.

YENİ KAPTAN SOSA OLACAK

İki kaptan ile ilgili alınan karar sonrası gözler Bordo-Mavililer’in yeni kaptanının kim olacağına çevrildi. Karadeniz ekibinde kaptalık görevine Sosa’nın getirileceği öğrenildi.

7 MAÇTA KADRODA

33 yaşındaki oyuncunun milli aradan sonra Fenerbahçe karşısına çıkarken pazubandı takacağı gelen bilgiler arasında.

Onur’un yerine ise kaleye Esteban geçecek. 2015’te Hollanda ekibi Alkmaar’dan gelen Kolombiyalı file bekçisi bu sezon hiç görev almadı.

Geride kalan 12 haftanın 5’inde sakatlığı ve teknik ekip tercihi yüzünden kadroda yer bulamayan 29 yaşındaki file bekçisi Trabzon’da 3 yılda 35 maça çıktı.

Bordo-Mavililer’de 3. kaleci durumunda bulunan 22 yaşındaki Uğurcan Çakır, Esteban’ın yedeği olacak.