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Trabzon'da yayla dönüşü kaza: 7 kişi yaralı

Yomra ilçesi Üçpınar Yaylası'nda bir aracın uçuruma yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.

23 Nisan 2018 Pazartesi 09:16
Trabzon'da yayla dönüşü kaza: 7 kişi yaralı

Trabzon'un Yomra ilçesi Üçpınar Yaylası'nda bir aracın uçuruma yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Üçpınar Yaylası'na gezmeye gidenleri taşıyan bir araç yayla yolundan dönüşte dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu uçuruma yuvarlandı. Araçta bulunan 7 kişiden 5'si çevredeki vatandaşlar tarafından yaralı olarak kurtarılarak Kaşüstü'ndeki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, ayaklarında kırıklar olduğu belirtilen 2 yaralıyı kurtarmak için AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışma başlattığı kaydedildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. 

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 09:16
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