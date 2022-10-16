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Aktüel Trabzon'da yangın
Aktüel

Trabzon'da yangın

Trabzon'da bir evde meydana gelen yangın maddi hasara neden oldu.

Yeniakit Publisher
2022-10-16 22:40:00 -
Trabzon'da yangın

Trabzon-Ortahisar'da bir evde meydana gelen yangın maddi hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, İskenderpaşa Mahallesi Deniz Sokak'taki iki katlı binanın A.K. isimli kadının yaşadığı birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çevredekiler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Vatandaşların yardımıyla evinin balkonundan merdivenle kurtarılan yaşlı kadın ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amacıyla Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Büyük oranda maddi hasarın oluştuğu evde, olay yeri inceleme ekiplerince çalışma yapıldı.

Bu arada, yangının ilk anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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