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Trabzon'da üst düzey terörist ve eşi yakalandı

Trabzon'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda İdlib'de suikast ve eylemlere katıldığı belirlenen örgütün sözde üst düzey emiri A.G ve eşi D.B.G. gözaltına alındı.

20 Kasım 2018 Salı 16:56
Trabzon'da üst düzey terörist ve eşi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) İstihbarat Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Trabzon'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezinde önceden belirlenen eve yapılan baskında, DAEŞ ile irtibatlı olduğu öne sürülen 2 kişi yakalandı. Eşi D.B.G. ile gözaltına alınan A.G.'nin, Suriye'nin İdlib kentindeki suikastlara ve eylemlere katıldığı, örgütün sözde 'üst düzey emiri' konumunda olduğu belirtildi.

 Çok sayıda döküman ele geçirildi

Operasyon kapsamında evde yapılan aramalarda; 2 dizüstü bilgisayar, 1 USB bellek, 2 cep telefonu, üzerinde Arapça yazıların olduğu çok sayıda doküman ve not defterleri ele geçirildi. Çift, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Evde bulunan bazı belgelere ve dijital cihazlara el koyulurken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 16:56
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