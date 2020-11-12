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Aktüel Trabzon'da tefecilik operasyonu: 8 gözaltı
Aktüel

Trabzon'da tefecilik operasyonu: 8 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-11-12 09:38:52 -
Trabzon'da tefecilik operasyonu: 8 gözaltı

TRABZON (AA) - Trabzon'da polisin farklı adreslere eş zamanlı düzenlediği tefecilik operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra özel harekat polislerinin de katılımıyla şehir merkezinde daha önceden belirlenen bazı iş yeri ve evlere, tefecilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, toplam değeri 892 bin lira olan çok sayıda senet, tapular, bilgisayarlar, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.D, A.K, S.U, S.E, B.K, E.K, A.B ile K.S'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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