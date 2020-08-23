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Aktüel Trabzon'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi
Aktüel

Trabzon'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

Yeniakit Publisher
2020-08-23 01:44:49 -
Trabzon'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

TRABZON (AA) - Trabzon'da şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte gece saatlerinde başlayan yağmur yaklaşık 3 saat sürdü.

Yağışın etkisini artırmasıyla Ortahisar ilçesindeki 5 noktada bazı cadde ve sokaklarda su baskınları oluştu.

Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) ekiplerine bağlı 52 personel ve 34 araç ile sorun yaşanan bölgelerde tahliye ve temizlik çalışmaları yapıldı.

Aydınlıkevler Mahallesi'nde belediye ekiplerince yapılan altyapı çalışmasındaki hafriyat, Yavuz Selim Bulvarına düşerek, Tanjant Yolu'nu ulaşıma kapattı. Yol, çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da yolun açılma çalışmalarını yerinde inceledi.

Zorluoğlu, burada yaptığı açıklamada, Trabzon'da yağmurla ilgili çok büyük bir sorunun yaşanmadığını söyledi.

Söz konusu mahallede, suyun akışını sağlayacak 1600'lük borularla çalışmaların yapıldığını belirten Zorluoğlu, "Ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor. Kanalizasyon ve yağmur suyu boru hattı çalışmamızla birlikte yıllardır burada devam eden problem ortadan kalkmış olacak." dedi.


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