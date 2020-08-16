  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Trabzon'da sel ve heyelanların ardından yol açma çalışmaları devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-08-16 14:39:07 -
Trabzon'da sel ve heyelanların ardından yol açma çalışmaları devam ediyor

TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Of ve Hayrat ilçelerinde yaşanan sel ve heyelanın ardından temizleme ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Of ve Hayrat ilçelerinde, 14 Ağustos Cuma günü etkili olan şiddetli yağışın ardından bazı mahallelerde sel ve heyelanlar meydana geldiği hatırlatıldı.

Heyelanın yaşandığı ilk günden itibaren halkın ulaşımını sağlamak için Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, çalışmaları gece gündüz demeden sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, her iki ilçede kapanan 22 mahalle yolunun 21'inde ulaşımın sağlandığı aktarıldı.

Açıklamada, ara yollarda çalışmaların devam ettiği kaydedilerek, henüz açılmayan yollar için de alternatif güzergahlar belirlendiği ifade edildi.

TİSKİ ekiplerinin de su sorunu yaşanan mahallelerde arızaların giderilmesi için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, birçok mahalleye su verildiği, diğer mahallelerde ise çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ruslar Oruç Reis’i durdurmaya çalışan Fransa, Yunanistan ve ABD ile böyle dalga geçti
Gündem

Ruslar Oruç Reis’i durdurmaya çalışan Fransa, Yunanistan ve ABD ile böyle dalga geçti

Rus Karikatürist Vitaliy Podvitskiy Doğu Akdeniz’de durdurulmaya çalışılan Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis’i çizerek; Fransa, ..
Ali Babacan'dan Joe Biden paylaşımı
Siyaset

Ali Babacan'dan Joe Biden paylaşımı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye'de muhalefetin desteklenip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidardan indirilmesi gerektiğini söyle..
Noterlerde uygulanacak olan Güvenli Ödeme Sistemi nedir?
Gündem

Noterlerde uygulanacak olan Güvenli Ödeme Sistemi nedir?

İkinci el araç alım satımından zorunlu hale getirilen Güvenli Ödeme Sistemi nedir? Güveni ödeme sistemi nasıl çalışıyor? İşte detaylar.....
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı