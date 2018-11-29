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Trabzon'da sahte içki operasyonu

Trabzon'da düzenlenen sahte içki operasyonundadolu ve boş 139 şişe ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

29 Kasım 2018 Perşembe 12:52
Trabzon'da sahte içki operasyonu

Trabzon'da, polis ekiplerince sahte içki üretilen imalathaneye düzenlenen baskında, dolu ve boş 139 şişe ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Sahte içki üretip, satan A.K. gözaltına alındı. 

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, sahte içki ürettiği ve sattığı tespit edilen A.K.'ye ait, imalathane olarak kullanılan balıkçı barınağına baskın düzenledi. İmalathanede yapılan aramalarda; 39 sahte rakı şişesi, kapak pres makinesi, 15 litre etil alkol, 2 şişe anason maddesi, enjektör, 2 hassas ölçüm enjektörü, 1 elektrikli ısıtıcı, kullanılmamış 60 şişe kapağı, boş 100 şişe ve boş 6 etil alkol bidonu ele geçirildi. Operasyonda A.K. gözaltına alındı. A.K. hakkında, 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 12:52
  1. Trabzon
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