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Trabzon'da sağanak yağış sonrası yol çöktü

Sağanak yağışın etkili olduğu Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bulunan tarihi Tabakhane Köprüsü'nde yol çöktü. Yol tedbir amacıyla trafik ekipleri tarafından ulaşıma kapatıldı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 17:05
Trabzon'da sağanak yağış sonrası yol çöktü

Trabzon'un Ortahisar ilçesi tarihi Tabakhane Köprüsü çıkışında 2 gündür süren yağışlı hava nedeniyle yol çöktü.

Alınan bilgiye göre, tarihi Tabakhane Köprüsü'nün Tabakhane Camisi tarafındaki çıkışında bugün saat 16.15 sıralarında yol çöktü.

Yolun çökmesinde Tabakhane Vadisi Peyzaj Projesi ve Boztepe Bağlantı Yolu inşaatının da etkili olduğu belirtilirken, yol tedbir amacıyla trafik ekipleri tarafından ulaşıma kapatıldı.

Belediye ekipleri bölgede inceleme başlatırken, çökmeden tarihi köprünün zarar görmesinden endişe ediliyor.

 

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 17:05
  1. Trabzon
  2. Ortahisar
  3. Tabakhane Köprüsü

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