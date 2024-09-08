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Yerel Trabzon'da sağanak etkili oldu
Yerel

Trabzon'da sağanak etkili oldu

Yeniakit Publisher
2024-09-08 15:57:00 -
Trabzon'da sağanak etkili oldu

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte aniden başlayan gök gürültülü sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun Ganita mevkisinde su birikintileri oluştu.

Su birikintilerine bağlı Ganita mevkisinin Akçaabat güzergahında trafik güçlükle ilerledi.

Kısa sürede bölgeye gelen Karayolları ekipleri, söz konusu bölgelerde çalışma başlattı.

Öte yandan Akoluk ve Kutlugün mahalleleri ile Akçaabat ilçesinin bazı noktalarında da sağanak sebebiyle su birikintileri oluştu.

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