  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Trabzon'da sağanak etkili oldu

Sürmene ilçesine bağlı 7 mahallenin çeşitli noktalarında heyelanlar meydana geldi

Yeniakit Publisher
2020-08-12 18:27:30 -
Trabzon'da sağanak etkili oldu

TRABZON (AA) - Trabzon'un Sürmene ilçesinde, sağanak nedeniyle çeşitli noktalarda heyelanlar meydana geldi.

Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, AA muhabirine, ilçede etkili olan sağanak nedeniyle bazı mahallelerde heyelan meydana geldiğini söyledi.

Yağış nedeniyle şu ana kadar 7 mahallede sıkıntı yaşandığını vurgulayan Üstün, bu mahallelerde çok sayıda küçük büyük heyelanlar oluştuğunu aktardı.

Rahmi Üstün, yamaçlardan sürüklenen kayalar ve çamur nedeniyle bazı mahallelere ulaşımı sağlayan yolların kapandığına işaret ederek, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Karayolları, DSİ ve ilçe belediyelerinin ekiplerinin yol açma çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Bazı noktalarda ise heyelan riskine karşı ulaşımın kontrollü sağlandığına dikkati çeken Üstün, yağışın ilçenin doğu bölgesinde devam ettiğini belirtti.

Belediye başkanı Üstün, 2 kişinin kaybolduğu yönünde ihbar aldıklarını ancak sonrasında bu kişilerin bölgedeki bir eve sığındıklarını tespit ettiklerini vurguladı.

Yeniay Mahallesi'nin Baştımar mevkisinde bahçede çay toplayan 10-15 kişinin deredeki su seviyesinin yükselmesi sonucu karşıya geçemediklerini ifade eden Üstün, bu kişilerin de sorunsuz şekilde AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden alındıklarını dile getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Genç Parti hangi tarafta yer alacak? Cem Uzan ittifak kararını açıkladı
Siyaset

Genç Parti hangi tarafta yer alacak? Cem Uzan ittifak kararını açıkladı

Genç Parti’nin kurucu ismi olan Cem Uzan, önümüzdeki seçimlere ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

ASELSAN'dan müthiş başarı! Durdurulamıyor
Teknoloji

ASELSAN'dan müthiş başarı! Durdurulamıyor

Savunma sanayiinde önemli başarılara imza atan ASELSAN 13 milyardan fazla cirosuyla Capital500 listesine 35’inci sıradan girdi. 2019 yılına..
Erdoğan Karakuş: Almanya Yunanistan'ı kullanıyor
Gündem

Erdoğan Karakuş: Almanya Yunanistan'ı kullanıyor

Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş, Almanya'nın Yunanistan'ı Türkiye..
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı