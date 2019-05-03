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Trabzon’da robot ligi müsabakaları

Trabzon Robot Ligi müsabakaları Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapıldı.

03 Mayıs 2019 Cuma 16:07
Trabzon’da robot ligi müsabakaları

Trabzon Robot Ligi müsabakaları Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapıldı. Puan usulü üzerinden uluslararası kuralların uygulandığı yarışmalar sonucu 6 dalda 24 projeye ödül verildi.


Trabzon Silah Sanayi Anonim Şirketi’nin (TİSAŞ) de sponsor olduğu etkinlikte müsabakalar çizgi izleyen robot, hızlı çizgi izleyen robot, mini sumo, drone, berbat robot ve serbest proje kategorilerinde yapıldı.


Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Süleyman Değirmenci, amaçlarının robotik konusunda yetenekli gençleri ülkeye kazandırmak olduğunu belirterek “Trabzon genelindeki resmi ve özel ilkokul, ortaokul, liseler ile Bilim Sanat Merkezi, Bilgisayar Bilimleri Merkezi öğrencilerinin katılımına açık robot ve özel proje tasarım yarışması olan bu organizasyon robot ve özel proje tasarım kategorilerinde 6 turda altı farklı kategoride planlanmış ve 5 okulun ev sahipliğinde yapılmıştır. Yarışmanın 2 temel amacı var. Birincisi her yıl MEB MTEGM tarafından düzenlenen ve bu yıl Samsun’da 13 yapılmış olan uluslararası robot yarışmasına hazırlık ve başta öğrenciler olmak üzere geniş kitlelerin dikkatini robotik ve kodlama konusuna çekmek. Ülkemize kodlama ve robotik konusunda yetenekli gençleri kazandırmak” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 16:07
  1. bilim
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