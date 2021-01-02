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Aktüel Trabzon'da polis ekiplerine mukavemet eden Kovid-19 hastası yurda yerleştirildi
Aktüel

Trabzon'da polis ekiplerine mukavemet eden Kovid-19 hastası yurda yerleştirildi

Yeniakit Publisher
2021-01-02 14:56:59 -
Trabzon'da polis ekiplerine mukavemet eden Kovid-19 hastası yurda yerleştirildi

TRABZON (AA) - Trabzon'da polis ekiplerine mukavemet gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası yurda yerleştirildi.

Akçaabat ilçesinde gece saatlerinde 5 arkadaş, kısıtlamayı ihlal ederek sokağa çıktı.

Devriye görevi yapan bekçi ve polis ekiplerinin sorgusunda gruptakilerden O.Ç'nin, Kovid-19 testinin pozitif olduğu ve tedavisine evinde devam edildiği belirlendi.

Bu kişiler, haklarında idari işlem yapmak isteyen polislerle tartıştı. Polis ekipleri, kendilerine hakarette ve tehditte bulunan 5 kişi hakkında işlem yaptı.

Kovid-19 hastası, izolasyon sürecini tamamlamak üzere yurda yerleştirildi.

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