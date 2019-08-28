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Trabzon’da paten rüzgarı esti

Türkiye’de ilk kez Trabzon’da düzenlenen “Paten Festivali” ilgileri Trabzon’a çekerken, festivale katılan sporcular patenleri ile birlikte horon oynadılar.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:18
Trabzon’da paten rüzgarı esti

Türkiye’de ilk kez Trabzon’da düzenlenen “Paten Festivali” ilgileri Trabzon’a çekerken, festivale katılan sporcular patenleri ile birlikte horon oynadılar.


Geçtiğimiz günlerde Trabzon Meydan Park ve Akyazı Spor Kompleksi’nde 70 patencinin katılımı ile gerçekleşti. Bilindiği üzere, Dünya Olimpiyat Komitesi Dünya Paten Sporları Federasyonu’na bağlı olan hız pateni branşının 2024’te olimpiyatlara alınacağını duyurdu. Türkiye’de henüz Spor Bakanlığı’na bağlı bir federasyonu olmayan tekerlekli paten sporları için çok ciddi çalışmalar Mimar Sayim Adanur, Hasan Adanur, Bahadır Örs ve Göksel İzcioğlu tarafından yürütülürken, bu kapsamda Türkiye’deki ilk Paten Festivali 24-25 Ağustos tarihlerinde Trabzon Meydan Parkı’ndaki gösterilerle başladı. Yarış alanı olarak ise Trabzon Akyazı Spor Kompleksi kullanıldı. Festivale İran uyruklu sporcularla birlikte 70 patenci katıldı.


Festivaller şehri Trabzon’un yeni bir festivale daha ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Türkiye Paten Futbolu Geliştirme Başkanı Sayim Adanur, "Geçtiğimiz günlerde, Türkiye’deki ilk paten festivalini gerçekleştirdik. Toplam 700 km paten kayıldı, 5 farklı kategoride sporcular hünerlerini sergiledi. Trabzon Meydan Parkı’ndaki gösterilerle başlayan festivale İran uyruklu sporcularla birlikte 70 patenci katıldı. Amacımız paten sporunun ülkemizde yaygın hale gelmesi, gençlerimizi akıllı telefon ve bağımlılık yapan kötü alışkanlıklardan kurtarmak” dedi.


Adanur, “Türkiye’de birçok ilke imza atacak olan Türkiye paten festivali çipli sistem ve foto finish sistemleri ile Türk yabancı hakemler eşliğinde yarışlar yapıldı. Yarış kategorileri, hız pateni (100 m, 5 km, 10km), yüksek atlama ve slide yapıldı. Yarışların sonuncusu ise Akyazı Spor Kompleksi’nde gerçekleşti. Bir dahaki sene bu organizasyonu emin olun daha geniş kitlelerle yapacağımıza eminim.Etkinlikler için büyük uğraş veren Hasan Adanur, Bahadır Örs, Göksel İzcioğlu ve bu etkinliğimize katılan Dünya Futins Federasyon Başkanı Arash Salmantour’a, bu organizasyonda bizlere yardımcı olanfestivalin sahipliliğini üstlenen Trabzon Milletvekilimiz Salih Cora’ya, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu’na, Ortahisar Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç’e ve Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Birdal Öztürk’e teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:18
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