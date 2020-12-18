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Aktüel Trabzon'da özel öğrenci yurdunda kumar oynayan 53 kişiye 166 bin 950 lira ceza kesildi
Aktüel

Trabzon'da özel öğrenci yurdunda kumar oynayan 53 kişiye 166 bin 950 lira ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-12-18 11:48:59 -
Trabzon'da özel öğrenci yurdunda kumar oynayan 53 kişiye 166 bin 950 lira ceza kesildi

TRABZON (AA) - Trabzon'da özel öğrenci yurdunda kumar oynayanlara yönelik düzenlenen operasyonda 53 kişiye, kumar oynamak ve sosyal mesafeyi ihlalden 166 bin 950 lira para cezası verildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Akçaabat ilçesinde bir özel öğrenci yurdunda kumar oynatıldığı istihbaratı üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kumarhaneye çevrilen yurtta kumar oynayan 53 kişi suçüstü yakalandı.

Yakalanan kişilere, kumar oynamak ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlalden 166 bin 950 lira para cezası uygulandı.

Yurtta yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ile kumar malzemeleri ele geçirildi.


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