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Trabzon'da otomobil kanala yuvarlandı: 1 ölü, 6 yaralı

Of ilçesinde otomobilin kanala devrilmesi sonucu 3 yaşındaki çocuk öldü, 6 kişi yaralandı.

16 Kasım 2018 Cuma 20:53
Trabzon'da otomobil kanala yuvarlandı: 1 ölü, 6 yaralı

Adem Aydoğdu yönetimindeki 53 DE 493 plakalı otomobil, Soğukpınar Mahallesi Çamburnu Tüneli çıkışında, havanın da yağışlı olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kanala devrildi.

Kayaya çarparak duran otomobildeki 7 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 3 yaşındaki Selman Aydoğdu kaldırıldığı Of Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 20:53
  1. trabzon
  2. kaza

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