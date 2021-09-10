Trabzon'da mantar 7 kişiyi hastanelik etti
Trabzon'da, 7 kişi doğadan toplayıp yedikleri mantardan zehirlendi. Zehirlenen vatandaşlar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Araklı ilçesi ile Gümüşhane arasında yer alan Alçakdere Yaylası'nda topladıkları mantarları yiyen 7 kişi, bir süre sonra rahatsızlandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 7 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.