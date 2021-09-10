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Yerel Trabzon'da mantar 7 kişiyi hastanelik etti
Yerel

Trabzon'da mantar 7 kişiyi hastanelik etti

Trabzon'da, 7 kişi doğadan toplayıp yedikleri mantardan zehirlendi. Zehirlenen vatandaşlar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 16:41:00 -
Trabzon'da mantar 7 kişiyi hastanelik etti

Alınan bilgiye göre, Araklı ilçesi ile Gümüşhane arasında yer alan Alçakdere Yaylası'nda topladıkları mantarları yiyen 7 kişi, bir süre sonra rahatsızlandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 7 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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