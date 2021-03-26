  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Trabzon'da mahsur kalan köpek kurtarıldı
Yerel

Trabzon'da mahsur kalan köpek kurtarıldı

Trabzon'da derede mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 10:12:00 -
Trabzon'da mahsur kalan köpek kurtarıldı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde derede mahsur kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Söğütlü Mahallesi'nde bulunan Galanima Deresi'nin yükselmesi sonucu sahipsiz bir köpek, burada mahsur kaldı.

Durumu fark eden vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi Akçaabat İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinden yardım istedi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, seyyar merdiven yardımıyla dereye indi. Kurtarma aparatına bağlanan köpek, bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık durumu iyi olan köpek, mama verilmesinin ardından doğal ortamına bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Süleyman Soylu: Vatandaşlarımıza hiçbir zaman bunu dedirtmedik
Gündem

Bakan Süleyman Soylu: Vatandaşlarımıza hiçbir zaman bunu dedirtmedik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hem devlet gücüyle hem afet yönetiminde oluşturduğumuz güç sayesinde, hiçbi..
Ekrem'e bir müzayede daha çıktı
Gündem

Ekrem'e bir müzayede daha çıktı

935 bin sterlin ödeyerek Fatih Sultan Mehmet Han'ın portresini alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yine yol ..
AK Partili Bülent Turan'ın Prof. Boynukalın'a yönelik mesajı bakın kimlere malzeme oldu!
Gündem

AK Partili Bülent Turan'ın Prof. Boynukalın'a yönelik mesajı bakın kimlere malzeme oldu!

KRT canlı yayınına katılan Sözcü yazarı İsmail Saymaz, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın Ayasofya Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay