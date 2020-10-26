  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Trabzon'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 11 kişiye 25 bin 200 lira para cezası
Aktüel

Trabzon'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 11 kişiye 25 bin 200 lira para cezası

Yeniakit Publisher
2020-10-26 20:21:17 -
Trabzon'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 11 kişiye 25 bin 200 lira para cezası

TRABZON (AA) - Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 11 kişiye, 25 bin 200 lira para cezası uygulandı.

Valiliğin yazılı açıklamasında, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanındaki alanlar başta olmak üzere vatandaşların kalabalıklar halinde bulunabildikleri kamuya açık alanlarda denetleme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, 23-25 Ekim tarihleri arasında, 44 unsur ve 217 personelle 199 mahallede, 13 spor salonu ve halı saha, 33 market ile bakkal, 414 cami, 119 park, bahçe ve piknik alanı, 21 internet kafe, 53 berber ve kuaförün denetlendiği ifade edilerek, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan toplam 11 kişiye 25 bin 200 lira idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ne Gül, ne Babacan ne de Yavaş! Ahmet Hakan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Gündem

Ne Gül, ne Babacan ne de Yavaş! Ahmet Hakan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Gazeteci Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının AYM eski Başkanı Haşim Kılıç olduğunu iddia et..
Yaptırım tehdidinde bulunan ABD'den çaresizlik itirafı: İmkanımız kalmadı
Dünya

Yaptırım tehdidinde bulunan ABD'den çaresizlik itirafı: İmkanımız kalmadı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien, Rusya’ya karşı uygulanan aşırı sayıda yaptırımlardan şikayetçi oldu. O’Brien, yeni yap..
Boyun eğen Sudan hükümetinden yeni açıklama
Dünya

Boyun eğen Sudan hükümetinden yeni açıklama

İsrail ile normalleşmeye karar veren Sudan hükümeti, ekonomi açısından büyük fayda sağlayacağını açık açık söyledi.
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay