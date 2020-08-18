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Aktüel Trabzon'da Kovid-19 tedavisi gören Yol İşleri Daire Başkanı Türker vefat etti
Aktüel

Trabzon'da Kovid-19 tedavisi gören Yol İşleri Daire Başkanı Türker vefat etti

Yeniakit Publisher
2020-08-18 14:52:15 -
Trabzon'da Kovid-19 tedavisi gören Yol İşleri Daire Başkanı Türker vefat etti

TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Hüseyin Türker, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde bir süredir tedavi gören Türker'in durumu ağırlaştı. Türker, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Türker'in vefatının ardından sosyal medya hesabından, "Çok üzgünüm... Trabzon'a çok güzel hizmetleri olan, çalışma arkadaşımız, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanımız Hüseyin Türker'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Başımız sağ olsun..." paylaşımında bulundu.

Türker'in cenazesinin, Sürmene ilçesine bağlı Çamburnu Mahallesi'ndeki Yalı Camisi'nde kılınacak namazın ardından aynı bölgedeki aile kabristanlığına defnedileceği öğrenildi.

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