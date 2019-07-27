Trabzon'da kamyonet tünel duvarına çarptı: 1 ölü, 5 yaralı Trabzon'un Araklı ilçesinde, kamyonetin tünel girişindeki duvara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

İhsan Kıdal'ın (49) kullandığı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Araklı Tüneli'nin girişindeki duvara çarptı. Kazada ağır yaralanan Seyhan Öztürk (55), kaldırıldığı Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan İhsan ve Yasin Kıdal (13), Metin Altun (36), Berra Köse (10) ve Pınar Öztürk'ün (33) tedavisi ise Trabzon'daki çeşitli hastanelerde devam ediyor.

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