  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Trabzon'da inşaatın 9'uncu katından düşen işçi hayatını kaybetti
Aktüel

Trabzon'da inşaatın 9'uncu katından düşen işçi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-12-26 17:48:47 -
Trabzon'da inşaatın 9'uncu katından düşen işçi hayatını kaybetti

TRABZON (AA) - Trabzon'da inşaatın 9'uncu katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesine bağlı Kaymaklı Mahallesindeki bir inşaatın 9'ncu katına vinçle malzeme çeken Halil İbrahim Bakır (38), bu sırada dengesini kaybederek düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bakır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerindeki incelemenin ardından Bakır'ın cenazesi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığına sevk edildi.

Öte yandan, Bakır'ın malzeme çektiği vinçte dün elektrik kaçağı yaşandığı ve sorunun giderildiği iddia edildi.

Bakır'ın inşaattan düşmeden kısa süre önceki görüntüleri ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li Hristiyan genç gerçeği anladı! Erdoğan itirafı ile lince uğradı
Gündem

CHP'li Hristiyan genç gerçeği anladı! Erdoğan itirafı ile lince uğradı

Hristiyan dinine mensup Burak Bayırlı adlı genç, gerçekleri görüp CHP'yi eleştirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mücadelesini övün..
Türkiye bu oyunu ayakta alkışladı! 2020'nin 'Olay' tiyatrosu
Medya

Türkiye bu oyunu ayakta alkışladı! 2020'nin 'Olay' tiyatrosu

Olay TV Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, televizyonun kapandığını resmen açıkladı.

Dünya gündemine oturan itiraf: 6 Türk SİHA'sı bir orduyu mahvetti
Dünya

Dünya gündemine oturan itiraf: 6 Türk SİHA'sı bir orduyu mahvetti

Türk SİHA'larının Dağlık Karabağ zaferindeki başarısını kaleme alan Fransız gazetesi Le Monde, "6 tane Bayraktar ile Ermenistan ordusunu mah..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay