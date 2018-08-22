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Trabzon'da heyelan!

Trabzon'da yoğun yağış heyelana yol açtı. Heyelan sonucu Akçaabat-Düzköy karayolu ulaşıma kapandı.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 16:01
Trabzon'da heyelan!

Kentte sabah saatlerinde başlayan yağış etkisini gösterdi. Yağışlar özellikle Düzköy ilçesinde etkili oldu. İlçede aşırı yağışlar nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldi. Düzköy-Akçaabat karayolu Hıdırnebi kavşağı mevkiinde çift yönlü ulaşıma kapandı. DHA'nın haberine göre, çok sayıda araç yolda kaldı. Karayolları ve belediye ekipleri kapalı yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Trabzon'un Yomra, Araklı ve Sürmene ilçelerinde etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle derelerin su seviyeleri yükselmeye başladı. Trabzon Valiliği, yağışların gün boyu süreceğini belirterek oluşabilecek sel, heyelan ve su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

MAHALLEYİ SU BASTI

Trabzon'da etkisini artıran sağanak, Akçaabat ilçesinde de sel ve heyelana neden oldu. İlçenin Derecik Mahallesi'ndeki bazı yollar sel ve heyelan sonucu ulaşıma kapandı, bazı araçlar yolda kaldı. 5 katlı bir apartmanın yanından akan sel suları caddeyi göle çevirdi. Bir otomobil sel sularından son anda kurtarılırken, park halindeki başka bir otomobil de bir süre sürüklendi. Sağanağa hazırlıksız yakalanan ve zor anlar yaşayan vatandaşlar, apartman altlarına sığındı.

YENİ YAĞIŞ UYARISI YAPILDI

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden yapılan son değerlendirmeler ve radar verilerine göre; Doğu Karadeniz'de halen devam sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın, bugün akşam saatlerine kadar Trabzon'un doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli (35-65 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 16:01
  1. Trabzon
  2. Rize
  3. Artvin
  4. tabzon heyelan

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