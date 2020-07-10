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Aktüel

Trabzon'da hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

Yeniakit Publisher
2020-07-10 20:57:16 -
Trabzon'da hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, E. Bulut yönetimindeki 61 ACS 988 plakalı hafif ticari araç, Karadeniz Sahil Yolu Pazarkapı mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayhan Topçu'ya çarptı.

Ağır yaralanan Topçu, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Topçu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, kazanın meydana geldiği bölgenin 100 metre ilerisinde üst geçit bulunduğu dikkati çekti.


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