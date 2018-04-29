THY - Baltık
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Trabzon'da genç kadın ve arkadaşına kabusu yaşattılar

Trabzon manzarasını izlemek için Akyazı Tepesi’ne çıkan emlakçı Sibel A. ve Hasan K., 3 kişinin saldırısına uğradı.

29 Nisan 2018 Pazar 12:19
Trabzon'da genç kadın ve arkadaşına kabusu yaşattılar

Trabzon’da emlakçı Sibel A. ve çalışanı Hasan K.’nın manzara keyfi, adeta kâbusa dönüştü. Korkunç olay, önceki akşam yaşandı. Sibel A. ve Hasan K., araçlarıyla gittikleri Akyazı Mahallesi’ndeki tepede manzarayı izlemeye başladı. İddiaya göre, ikili otomobilde sohbet ederken yanlarına başka bir araç yanaştı. Hasan K., bir süre sonra yüksek sesle tartışmaya başlayan araçtakileri uyardı. Bunun üzerine araçtan inen 3 kişi, Hasan K. ve Sibel A.’ya saldırdı. Saldırganların elinden kurtularak kaçmaya başlayan Sibel A. ise çığlık atıp yardım istedi. Hasan K. da aracına binerek kaçmaya çalıştı. Hasan K.’yı durduran zorbalar, açık camdan aracı uçuruma yönlendirdi. Araç yaklaşık 100 metre sonra yola düştü.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; genç kadının çığlıklarını duyan çevredekiler, olay yerine koştu. Araçtan çıkarılan Hasan K., hastaneye kaldırıldı. İki ayağında ve kaburgalarında kırık olduğu belirlenen Hasan K.’nın hayatı tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
 
‘BAŞIMA SİLAH DAYADILAR’

Kâbus gibi gecenin ardından jandarmada ifadesi alınan Sibel A., olay sırasında saldırganların başına silah dayayarak altın ve paralarını da aldığını iddia etti. Sibel A., “Hasan içindeyken aracı uçuruma sürdüler. Beni gasp ettikten sonra olay yerinden kaçtılar” dedi.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma, çevredeki lüks evlerin güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Saldırganların kimliklerini belirlemek için çalışmalar sürüyor.

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 12:19
  1. Trabzon
  2. trabzon
  3. manzara
  4. Akyazı Tepesi
  5. saldırı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    M. Kemal, Kut'ül Amare kahramanına bu muameleyi yapmış!
    1. M. Kemal, Kut'ül Amare kahramanına bu..
    2. Kenti ayağa kaldırdı! Maskeli..
    3. TSK için geliştirildi! Çok daha hızlı
    4. Feci son! Bakmakta zorlandığı..
    5. "Milli içecek" 12 ülkenin sofrasına..
    6. Şampiyonlar Ligi'nde dev maç Cüneyt..
    7. Almanya'dan Suudi Arabistan ve..
    8. Şampiyonlar Ligi'nde dev maç Cüneyt..
    9. İçişleri Bakanı Soylu’dan 1 Mayıs..
    10. Balıkesir’de uyuşturucu satıcısı..
    11. Aykut Kocaman'dan bir beşiktaş..
    12. Burhan Kuzu'dan bedelli askerlik..
    13. Gomis siftah peşinde!
    14. Meteoroloji'den 4 il için yağmur uyarısı
    15. Adıyaman'da döner salonunda patlama: 1..
    16. Aslan avcısı Anderson Talisca!
    17. Rıza 'Asrın güreşçisi'ni yakalamak..
    18. Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba'dan uygun..
    19. Saniyede 55 lira kazandırdılar
    20. F-16’lar Türkiye için! Korkunun bedeli..
    AK Parti'de sürpriz aday!
    AK Parti'de sürpriz aday!
    Bülent Arınç'tan Abdullah Gül yorumu!
    Bülent Arınç'tan Abdullah Gül yorumu!
    Suudi vatandaşlar tepkili: Türkiye uzaya çıkıyor, Suudi Arabistan gece kulübü açıyor
    Suudi vatandaşlar tepkili: Türkiye uzaya çıkıyor, Suudi Arabistan gece kulübü açıyor
    Türkiye'den dev hamle! Hızla yükseliyor
    Türkiye'den dev hamle! Hızla yükseliyor
    Diriliş "Ertuğrul"dan yeni fragman
    Diriliş "Ertuğrul"dan yeni fragman

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erdoğan açıkladı: Açık söyleyeyim üzüldüm
    Erdoğan açıkladı: Açık söyleyeyim üzüldüm
    Suudi Arabistan'da Amerikan Güreşi skandalı!
    Suudi Arabistan'da Amerikan Güreşi skandalı!