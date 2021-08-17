Trabzon’da fındık ihracat rekortmenleri ödüllendirildi

Fındığın, bölge ve ülke açısından önemli gelir kaynağı durumunda bulunduğunu ifade eden Ustaoğlu, bunun Trabzon’da ise 60 bin ailenin geçim kaynağı olduğunu dile getirdi. Ustaoğlu, “Cumhurbaşkanımızın açıkladığı fındık fiyatı , fındıkçı bir ailenin çocuğu olarak beni memnun etti. Üretmek önemli ama daha önemli olan pazarlanması ve tanıtılması. Bu etkinliğin fındığın tanıtımında da etkisi olacağına inanıyorum” dedi.

“Fındığa ve fındık bahçelerine çok iyi bakmak zorundayız"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise Karadeniz’de altın değerinde iki hazine bulunduğunu, bunlardan birinin fındık, diğerinin de turizm olduğunu anlatarak, şu ifadeleri kullandı: “Fındığın kıymetini bilirsek hem bizi hem de gelecek kuşakları zengin eder ama sadece miktara değil kaliteye de odaklanmamız lazım. Aynı çay gibi fındık da hem bölge insanımız hem de ülkemiz için stratejik bir ürün. İthal girdisi olmadan, her sene 2-3 milyar dolar kazandığımız, belki de en yerli ve milli kıymetimiz. Hem insanlarımızı burada tutuyor hem de kökleriyle toprağı yok olmaktan, erozyondan koruyor. Yani fındık, sadece fındıktan ibaret değildir.” Fındığa ve fındık bahçelerine çok iyi bakmaları gerekƟğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “İyi kurutup, doğru çuvallayıp, kaliteli şekilde pazara indirmeliyiz. Makineli tarıma geçerek maliyetiazaltıp sürümü artırmalıyız. Yaşlanan bahçeleri, verimden düşen ağaçlarımızı devletin de desteğiyle yenilemeliyiz. Verimi artırdıkça hasadımız da kazancımız da çok daha bol ve bereketli olacaktır” dedi. Konuşmaların ardından Vali Ustaoğlu ve Hisarcıklıoğlu, ihracat rekortmenlerine ödüllerini verdi.